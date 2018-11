Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiAncora Luigi Pirandello. È una commedia con 100 anni alle spalle a raccontare le debolezze della società contemporanea: in Pensaci, Giacomino!, novella del 1915, il Premio Nobel di Agrigento, descrive ipocrisie e problemi di ieri. Che sono gli stessi di oggi. Leo Gullotta, all'Ambra Jovinelli (fino al 25 novembre) veste i panni del professor Toti, che sceglie di sposare una giovane donna incinta, vittima del pregiudizio, assicurandole la sua pensione.Pirandello è un autore di grande modernità?«Sembra che abbia scritto stamattina, questa audace denuncia che non si rappresenta da 35 anni. Ha saputo analizzare la famiglia, la condizione femminile, la solitudine dell'uomo, raccontando i disagi della scuola pubblica e l'arrivismo dei burocrati. Bisogna dire altro?».Gli anziani sono il pilastro della società. Sopperiscono alle mancanze della politica?«Si prendono le pensioni grazie a loro. Aiutano tutti, si sentono in solitudine, ma abbracciano la vita dei giovani. La politica di questi ultimi mesi è in una confusione totale, i politici in continua campagna elettorale, danno delle istituzioni, un'immagine menefreghista».I giovani li vede smarriti?«Non hanno nessun appiglio. Altri paesi che hanno vissuto la crisi non hanno tolto un euro alle scuole. Mi sembra che alla politica non freghi nulla della crescita. L'Italia è un paese che non legge, voi di Leggo, date la possibilità alla gente in metro, di conoscere ed informarsi».La sua terra, la Sicilia è una terra di accoglienza. E gli italiani?«Sì, lo sono, ma ci fanno credere che i nostri problemi siano causati dalla migrazione. Forse hanno dimenticato che noi siamo stati emigranti».I ruoli al cinema hanno risposto alle sue attese?«L'attore è colui che interpreta personaggi lontani da sé. Sono l'incontro umano col regista e il progetto che devono essere interessanti, all'interno di quello ci si muove con la creatività».Che ricordo ha della satira al Bagaglino?«Erano delle vignette politiche. Per venti edizioni facemmo degli ascolti incredibili entrando nelle case tramite la tv. Gli italiani erano stanchi di certa politica».La tv di oggi le interessa?«Sì, ma i programmi non hanno più originalità, rifanno trasmissioni di un tempo. Mi sembra che non ci siano proposte nuove, solo la fiction alta è fatta molto bene».Se guarda indietro quale immagine le appare?«Di un giovinetto nato in un quartiere popolare, con un papà pasticcere che mi ha detto poche semplici parole, per insegnarmi il rispetto, l'accoglienza e la civiltà».riproduzione riservata ®