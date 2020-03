Paolo Travisi

Addio raccolta porta a porta. Si torna ai cassonetti in strada. Come dire che se un sistema non funziona, meglio tornare al vecchio, seppur con qualche novità. È quanto accaduto nel quartiere di Casale Caletto, zona La Rustica, nel IV municipio dove il cambiamento da parte di Ama, nella gestione dell'immondizia, viene spiegato dalla sindaca Virginia Raggi in un videopost su Facebook al fianco di Roberta Della Casa, Presidente del IV.

«Abbiamo messo dei cassonetti stradali che saranno assistiti da operatori dell'Ama che aiuteranno i residenti del quartiere a differenziare i rifiuti e poi si ripartirà con la raccolta degli ingombranti, questo serve ai cittadini a conferire meglio, separando i diversi tipi di oggetti». La raccolta differenziata assistita, questo il nome dato al ritorno dei cassonetti in strada, non nasconde il fallimento del porta a porta in alcuni quartieri della capitale, con la richiesta di molti abitanti di vari municipi, tra cui il IV, di voler tornare al vecchio sistema. Anche se in realtà Raggi scrive sul suo profilo Facebook che «si tratta di una nuova organizzazione del sistema della raccolta dei rifiuti, alternativo al porta a porta. Durante il giorno, i cassonetti saranno presidiati da due addetti Ama che daranno informazioni precise sulla differenziata. Durante la notte, verranno chiusi per evitare conferimenti errati».

Pare che l'idea sia partita proprio da alcuni dipendenti della municipalizzata, il gruppo Lila, e che la sindaca abbia accolto come una sperimentazione possibile, considerata la situazione emergenziale in cui versano tante zone della capitale. E per facilitare il cittadino a gettare al meglio i proprio rifiuti a Casale Caletto, nei dieci cassonetti stradali divisi per raccogliere umido, carta, plastica ed indifferenziato ci saranno anche due fasce orarie in cui saranno disponibili gli operatori di Ama: dal lunedì e fino al sabato, dalle 7 alle 11 e poi dalle 14 alle 18.

E la sindaca rilancia ancora su Facebook «che dal 15 marzo si ripartirà con la raccolta di armadi, tavoli, materassi e tv, tutto quello che non va nei cassonetti, in base alla risposta si stabilirà la periodicità». Se la fase sperimentale di Casale Caletto, darà i suoi frutti, si tornerà al vecchio sistema anche in altri quartieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

