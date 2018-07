Paolo Travisi A quindici anni dall'ultimo album di inediti, la canzone popolare

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiA quindici anni dall'ultimo album di inediti, la canzone popolare degli Avion Travel torna agli esordi, negli undici brani di Privé, con la formazione originale, guidata dalla voce di Peppe Servillo. I membri della band, in questi anni, hanno seguito percorsi artistici diversi e perso una delle anime degli Avion, Fausto Mesolella, ma l'identità dice Servillo - è quella di sempre.Cosa raccontate in Privé?«Faccende private, messe in scena cercando di approfondire le relazioni tra le persone. La canzone popolare, da sempre, si propone di raccontare, su un piano poetico, un'umanità minore, anziché banalizzare, come si fa oggi, le vicende private messe in pubblico. Il disco invoca la speranza che la parola, attraverso la canzone, favorisca la conoscenza e le relazioni personali».La vostra musica è lontana dalle logiche commerciali«Per noi è sempre stata occasione di conoscenza, di evasione da una realtà piccola in cui non ci riconoscevamo. La musica non è mai stato narcisismo, l'io è stato tradotto in noi, ma può essere anche veicolo di abbigliamento, bigiotteria, omofobia, perché sono le parole che limitano e radicano il senso della canzone».Lei è anche attore, al cinema ha lavorato coi Manetti Bros.«Per Song e Napule dovevo scrivere le musiche, poi sono finito per fare anche l'attore, ma nel cinema le opportunità sono poche. Il vero mestiere l'ho fatto a teatro con mio fratello Toni, verso cui sono debitore, in una tournée di tre anni con un testo di Eduardo».Che esperienza è stata?«La complicità tra fratelli è una ribalta da cui si parte e ci favorisce sul palco. Abbiamo scelto percorsi diversi nella lingua napoletana, uno come cantante e l'altro come attore, poi sposato le nostre esperienze artistiche».La politica l'appassiona o le è indifferente?«Non può essermi indifferente, ma di fronte alla politica ed al chiacchiericcio che la circonda, bisogna avere un atteggiamento di vigilanza distratta. E' un mondo dove l'agone spesso è volgare, bisogna sempre aggiornare la propria informazione, evitando che si traduca in uno spettacolo che invade la tua vita».riproduzione riservata ®