Paolo Jannacci, Brunori Sas, Tosca, Nuova Compagnia di Canto Popolare e i progetti Note di Viaggio - Capitolo 1: venite avanti in ex aequo con Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero sono i vincitori delle Targhe Tenco 2020, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d'autore scelti da una giuria di giornalisti e critici musicali. La vittoria per l'Opera Prima la vittoria è andata a Paolo Jannacci con Canterò (68 preferenze). Il cantautore Brunori Sas con Cip! si è aggiudicato la Targa per il Miglior Album (56 voti). Pietro Cantarelli autore di Ho amato tutto, cantata da Tosca, è la Miglior Canzone (52 voti). Tosca dal canto suo ha vinto come Miglior Interprete di una canzone non propria con Morabeza (92 voti). La Nuova Compagnia di Campo Popolare ha vinto la targa Miglior album in dialetto per Napoli 1534. Tra moresche e villanelle (61 voti).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

