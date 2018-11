Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniSicura di sé, bella senza filtri e senza paura di non piacere. È Basic Yamamay con una testimonial come Eva Herzigova che incarna tutte le donne che vivono la propria bellezza in modo confident, senza nessuna imposizione di ruolo, se non quello di essere sempre se stesse. Ecco perché il motto della campagna è Hey Girls: un richiamo alle donne moderne, impegnate e realizzate. Tre le linee. La Sculpt Light, leggera e avvolgente, con il tessuto brevettato sensitive sculpt (tutto made in Italy) elastico, indeformabile e traspirante. Principessa, tessuto come una seconda pelle, morbidissimo. Space, il reggiseno-piuma, realizzato con il nuovissimo tessuto tridimensionale spacer che abbraccia morbidamente il seno adattandosi alle esigenze di taglie importanti.