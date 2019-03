Paola Pastorini

Sei prodotti per una bellezza naturale e contemporanea. Èla capsule di make-up di Amber Valletta, in vendita da marzo in esclusiva nelle profumerie Douglas. «L'ispirazione della collezione è la bellezza naturale», spiega la ex top. «Volevo che le donne sentissero di poter valorizzare la parte migliore di sé, scegliendo tra occhi, labbra o guance. Semplicemente sentirsi naturalmente belle». Amber Valletta, americana, 45 anni, un passato da supermodella, un presente da attrice, ha messo a punto sei pezzi facili che ha riunito sotto lo slogan Life is about choises: la vita fa fare scelte, la scelta di essere bella con pochi gesti. Ecco il blush, che dona colore alle guance e alle labbra; l'highlighter per tocchi shine al viso, dagli occhi alle guance; il mascara per uno sguardo profondo; il rossetto a matita, ricco e cremoso; l'ombretto che dona riflessi metallici e la cipria che regala un finish uniforme a prova di selfie. «È stato emozionante creare una linea di make-up che parla di chi sono e di che cosa mi piace», ha concluso Amber.

