Paola PastoriniQuali abiti portare in vacanza? Ognuno è alle prese con faticosa lista. Ci sono i pezzi imperdibili, i passepartout, quelli per la sera. E mentre si lotta con capienza e doppioni, è divertente curiosare nella valigia dei vip.Curiosità soddisfatta frequentando i designer outlet italiani Mac McArthurGlen (Serravalle, Barberino, Noventa di Piave, Castel Romano e La Reggia) dove proseguono le offerte di abiti e accessori griffati a prezzi vantaggiosi e che diventano teatro di incontri divertenti, dedicati alle valigie e ai consigli di personaggi famosi. Il 21 luglio due appuntamenti (a centinaia di chilometri di distanza): a Castel Romano ci sarà il cantautore Luca Barbarossa (foto) mentre a Noventa di Piave è ospite Edoardo Leo, regista e attore della trilogia cult Smetto quando voglio. Il 29 luglio tocca all'attrice, cantante e conduttrice Serena Rossi, ospite alla Reggia di Caserta. Tutti saranno pronti ad aprire i bagagli e a svelarne i segreti. Come ha fatto lunedì e Elena Santarelli, lunedì a Serravalle. I suoi mai senza? «Sandali gioiello bassi, un vestito nero di seta, mancano mai orecchini grandi a cerchio, rossetto rosso e fard color ambra». Le ragazze possono prendere appunti.