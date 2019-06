Paola Pastorini

Pitti a Firenze e Fashion Week a Milano. Pronta la staffetta che mette la moda italiana maschile al centro del mondo.

L'edizione 96 di Pitti Uomo (11-14 giugno) è più ricca che mai, visto che si celebra anche il compleanno di Pitti Immagine Uomo: 30 anni. Il salone raduna 1.220 marchi, di cui il 45% esteri e molti ospiti. Givenchy guest designer; Msgm festeggia i primi dieci anni; Ferragamo che sfila in piazza Signoria; Gucci Garden che inaugura il nuovo allestimento. E per la prima volta a Pitti Uomo Giorgio Armani, con A X Armani Exchange.

Passaggio del testimone il 14 giugno con Milano. Sono 52 le griffe della Fashion Week maschile. Si parte con la Milano Moda Graduate, progetto dedicato agli studenti delle scuole di moda, insieme a Zegna. Si chiude con Giorgio Armani che torna a sfilare dopo 18 anni in via Borgonuovo. In mezzi big ed emergenti da Versace a Etro, da Dsquared2 a Plein, Palm Angels.

