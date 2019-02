Paola Pastorini

Oltre San Valentino. La festa degli innamorati è finita, si può parlare d'amore senza sembrare zuccherosi. E sia il partito delle romantiche sia quello delle disincantate apprezzano ricevere un gioiello o un bijou che parli di tenerezza e di complicità. Non importa quanto sia costoso, importa quanto sia brillante e quanto trasmetta le good vibs dell'amore.

Tiffany propone, tra i vari monili, i charms in oro giallo e in oro rosa, personalizzabili con incisioni. La Secret Lace Collection di Stroili sceglie di rendere le sfumature del pizzo il suo fil doré, unico e inimitabile, per orecchini e collier. A casa Swarovski nella linea One si fa notare il choker in pelle con chiusura in metallo placcato oro e cristalli, con al centro l'inconfondibile simbolo dell'amore. Da Pandora la passione scocca con il charm che raffigura un cuore in argento trafitto dalla freccia di Cupido. Da Morellato il bracciale della linea Gipsy in acciaio con charms di cuori e finitura oro rosa pvd.

Fino alla collana Ottaviani in bronzo con un cuore glitter in argento.

