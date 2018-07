Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniMILANO - La prima a tagliare il traguardo ieri è stata Cortina. A seguire Milano e poi Torino. Sono le città candidate alle Olimpiadi invernali 2026 che ieri hanno consegnato al Coni a Roma il proprio dossier con gli studi di fattibilità per ospitare i Giochi.«È un bel dossier, forte e completo, per una candidatura che è tanto di Cortina quanto delle Dolomiti». È il primo commento del presidente del Veneto, Luca Zaia. «Una proposta alternativa perché nasce dal complesso sciistico più grande al mondo, che comprende Trento e Bolzano, un territorio montano vero». Anche Attilio Fontana, governatore lombardo, si mostra ottimista. «La nostra proposta è la migliore da tutti i punti di vista. Per infrastrutture, vicinanza agli aeroporti, credo che il dossier Milano sia ottimo». Sull'eventualità di un ticket con Torino, prima ipotizzato, Fontana non si è invece sbilanciato («sono valutazioni che dovranno fare il Governo e il Coni» ha detto). Diversamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala è meno diplomatico: «Io avanzo la candidatura di Milano perché può essere la più forte. A Torino avevo offerto all'inizio una collaborazione, ma c'era stato abbastanza un blocco dal sistema torinese, e non mi riferisco solo al sindaco, per cui andremo avanti e deciderà il Governo. Senza polemiche nei suoi confronti, ma rimango convinto che non sia facile che a soli 12 anni di distanza vengano riassegnate le Olimpiadi a Torino». La Regione Lombardia ieri ha votato anche un sì bipartisan alla candidatura di Milano (ma i 5 Stelle si sono astenuti), mentre il sindaco Sala ha spiegato che il villaggio olimpico potrà essere ospitato in uno degli ex scali ferroviari dismessi che saranno riqualificati. Inutile dire che per Milano la rivale più temibile è Torino. E ieri la sindaca di Torino pentastellata Chiara Appendino si è presentata a Roma al Coni ed è stata ricevuta da Diana Bianchedi, responsabile delle candidature, per un faccia a faccia, poi è uscita evitando i giornalisti.«In questi giorni incontrerò tutti i rappresentanti delle tre città in lizza», ha spiegato il presidente Coni Giovanni Malagò. Stamattina il presidente a Roma incontrerà Luca Zaia e nel pomeriggio sarà a Milano per vedere Fontana e Sala: «Entro il 10 luglio la decisione», assicura.riproduzione riservata ®