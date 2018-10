Paola Pastorini Milano-Cortina, i (primi) giochi sono fatti. Ieri il Comitato

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniMilano-Cortina, i (primi) giochi sono fatti. Ieri il Comitato olimpico internazionale (Cio), riunito a Buenos Aires, Argentina, ha ratificato la candidatura dell'Italia a correre come finalista per le Olimpiadi Invernali 2026 insieme con Stoccolma (Svezia) e con Calgary (Canada). E insieme ha anche formalizzato la decisione di spostare a giugno 2019 a Losanna, in Svizzera, la prossima Sessione del Cio (inizialmente programmata a Milano nel settembre 2019), nel corso della quale sarà annunciata la vincitrice delle Olimpiadi invernali del 2026. Il cambio di sede si è reso necessario dopo il via libera a Milano-Cortina, dato che il regolamento vieta a un Paese candidato di ospitare la Sessione in cui vengono assegnati i Giochi. Soddisfatto il vicepresidente Cio Juan Antonio Samaranch: «Siamo davanti a tre candidature solide, in città che hanno strutture efficienti, e grande esperienza di organizzazioni di eventi internazionali». Samaranch ha anche diffuso un sondaggio (pagato dallo stesso Cio) sul sentimento delle popolazioni interessate. Favorevoli il 49% degli abitanti di Stoccolma; il 54% di quelli di Calgary, e l'83% per Milano-Cortina. Adesso l'Italia comincia davvero a ben sperare. Se Erzurum (Turchia) era uscita di scena già l'altra settimana, scartata per la mancanza di infrastrutture, Calgary (Canada) terrà un referendum il 13 novembre proprio sul tema Olimpiadi 2026: potrebbe anche vincere il no. E Stoccolma (Svezia) ha il problema di non avere ancora un governo; il futuro esecutivo potrebbe anche decidere di non partecipare più alla corsa. Se l'Italia vincesse, l'ipotesi sarebbe di una divisione fra sport del ghiaccio a Milano e sport di neve a Cortina.Ieri sera è esplosa la gioia. «Si sta scrivendo una pagina di storia». Sono state le parole del governatore Veneto Luca Zaia. «Avanti con fiducia! #noicicrediamo» è stato il tweet del sindaco di Milano Giuseppe Sala. La sfida comincia adesso.