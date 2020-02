Paola Pastorini

Le zitelle inglesi negli anni 30 erano 2 milioni. Donne senza uomini perché la grande guerra aveva ammazzato una generazione di mariti. Violet, protagonista di La ricamatrice di Winchester di Tracy Chevalier, autrice del best seller La ragazza con l'orecchino di perla, era una di quelle. Lavoratrici con professioni di serie B, ma che lottano per essere indipendenti.

Come diventare appunto ricamatrice della Cattedrale di Winchester, associazione fondata proprio agli inizi degli anni 30 per decorare le centinaia di cuscini cuciti. «Volevo una storia che parlasse ancora di una donna sulla scia della ragazza con l'orecchino di perla, ma più adulta e ambientata in tempi più vicini ai nostri - spiega Tracy Chevalier - Violet ha 38 anni ed è una donna costretta suo malgrado ad emanciparsi. Certo, oggi non sembra siano passati 90 anni. Parlo con tante mie amiche single e mi raccontano di sentire su di loro spesso tutta la differenza con cui vengono trattate rispetto alle donne sposate».

Violet riesce ad abbattere i pregiudizi, lavora come dattilografa e impone pure alcune scelte al suo datore di lavoro, si concede ogni tanto incontri con uomini conosciuti nei bar, diventa amica di due donne lesbiche, fino ad innamorarsi di un campanaro sessantenne e sposato. E continuando a ricamare cambia pure la trama della sua vita.

