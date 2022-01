Paola Pastorini

L'elezione del nuovo presidente della Repubblica è arrivata. Al netto di alleanze ed esito, serve guardarsi indietro e capire chi sono stati gli ultimi capi di Stato che si sono susseguiti nella carica più alta dell'Italia. In libreria in questo periodo non si contano le uscite che raccontano la storia di uno o più presidenti, quella della istituzione e di come evolverà.

Interessante leggere Capi senza Stato di Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera. Il giornalista mette in fila gli ultimi cinque capi di Stato: Francesco Cossiga, Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella: come sono stati i loro settenati? Quali le caratteristiche e le trasformazioni della figura del capo dello Stato? Quali cambiamenti hanno provocato le crisi istituzionali e le emergenze di questi anni?

Queste le domande cui cerca di dare risposta un osservatore privilegiato, dato che Breda da più di 30 anni segue la vita del Colle: insomma, una storia del nostro Paese attraverso cinque ritratti di figure che hanno assunto un ruolo chiave per la vita della democrazia italiana.

Interventisti o silenti, picconatori o distaccati ciascuno si è trovato ad affrontare crisi economiche, politiche, strutturali e sanitarie. Da Cossiga a Scalfaro, da Ciampi a Napolitano, fino a Mattarella, sfilano figure spesso sotto assedio, «capi senza Stato», appunto, che hanno dovuto confrontarsi con il conflitto tra il vecchio e nuovo mondo, passato dalle ideologie al populismo.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA