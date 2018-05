Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniJennifer Lopez, bella con grinta, sinuosa e moderna. La cantante e attrice è protagonista della campagna primavera del marchio Guess, diretta da Paul Marciano, co-fondatore del marchio e realizzata dalla fotografa di moda Tatiana Gerusova. Gli scatti si ispirano alla vita di Lopez come showgirl a Las Vegas e come attrice a Hollywood.«Sono stata onorata di essere scelta», spiega Jennifer Lopez. «il mio primo acquisto Guess è stato un paio di jeans, quelli classici che ti avvolgono alla perfezione». Cosa vuole Jennifer Lopez da un abito? «Sentirmi sexy, cioè a proprio agio dentro ciò che s'indossa, che sia un abito da red carpet o un look da tutti i giorni. I vestiti che portiamo possono davvero tirare fuori la nostra personalità e trasmettere allegria e sicurezza».Entusiasta della collaborazione Paul Marciano: «Jennifer è il sogno di una ragazza Guess. È affermata, iconica, sensuale. Sono felice che abbia accettato di essere la protagonista della campagna».riproduzione riservata ®