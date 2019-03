Paola Pastorini

Italian Dynasty. Sotto le stelle del glamour anni ottanta ma con la contemraneità e la freschezza italiana: è la nuova collezione smart coutoure Motivi, disegnata questa volta dal giovane stilista calabrese da Giuseppe di Morabito. Romanticismo e tocchi glam per la capsule che torna a proporre spunti di alta moda accompagnati a prezzi e accessibili in grado di esaltare il fascino della donna.

Il ricordo va agli abiti iper femminili di Joan Collins e Linda Evans, le rivali Alexis e Krystle nella saga soap degli anni 80 Dynasty ma con tocco di italianità e contemporaneo.

Cocktail dress con scollatura a cuore, punto vita accentuato, mini abiti monospalla con manica importante, giacchini disco anni '80. Revival senza nostalgie e con la voglia di esagerare. «Rendere accessibili capi d'abbigliamento con codici dell'alta moda è un concetto molto innovativo per raggiungere un pubblico vasto e giovane», spiega Di Morabito. «Ho particolarmente apprezzato la contaminazione che Giuseppe ha portato nel team di lavoro guidando le persone verso una nuova direzione della couture con un'interpretazione molto moderna, fresca e glamour», chiosa Furio Visentin, brand director Motivi.

La collezione, 35 pezzi compresi accessori e calzature, è già in vendita on line e in selezionati store Motivi.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA