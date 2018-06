Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniAnniversari, ospiti top, eventi speciali. Pitti Uomo di Firenze promette di essere festa per gli occhi sotto il segno del Pop, vale a dire il Pitti Optical Power, l'allestimento a righe e pois curato da Sergio Colantuoni. Dal 12 al 15 giugno saranno oltre 1240 i marchi presenti, di cui 561 dall'estero, guest designer è Craig Green (foto), che sfila il 14 con il suo menswear radicale, mentre il giorno prima Roberto Cavalli torna sulle passerelle fiorentine con l'anteprima della collezione uomo disegnata da Paul Surridge. Tra gli ospiti anche Fumito Ganryo, ex Comme des garcons, e sei designer dalla Georgia. Tra gli eventi speciali la library con cui Herno festeggia alla Leopolda i suoi 70 anni. Compleanno anche per Lardini, a quota 40 candeline, e inaugurazione per Gucci, che apre due nuove sale del Gucci Garden Galleria, mentre Moncler lancia a Firenze il primo segmento del progetto Genius, disegnato da Fragment di Hiroshi Fujiwara. E poi installazione-evento per Federico Curradi, lancio della capsule uomo di Cos e del beachwear per Zegna, presentazione del marchio ambientalista Sease di Giacomo e Franco Loro Piana, debutto della linea street Ice Play di Iceberg, della co-lab tra Candiani e Atelier e repairs, delle running di Philippe Model.riproduzione riservata ®