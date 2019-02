Paola Lo Mele

Virginia Raggi azzera i vertici di Ama e si prepara alla nomina di un nuovo Cda. Dopo il braccio di ferro sul bilancio aziendale 2017, bocciato dal Campidoglio, e le dimissioni dell'ormai ex assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, ieri la crisi è deflagrata. Con la Raggi che ha firmato un'ordinanza con cui si dispone «la revoca per giusta causa del Consiglio di amministrazione di Ama». Il provvedimento è stato adottato a seguito di una memoria approvata dalla giunta capitolina che prende atto dei disservizi e del mancato raggiungimento da parte della governance degli obiettivi prefissati, come ha spiegato il Comune a 5 Stelle. Contestualmente l'ordinanza ha assegnato al Collegio Sindacale di Ama la gestione delle attività aziendali «per il periodo di tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Cda».

Dal Cda uscente la consigliera Vanessa Ranieri ha fatto sapere che si «sta valutando il contenuto dell'ordinanza di revoca» e che «qualora vi siano profili rilevanti in danno della nostra professionalità e onorabilità sara' nostra cura farlo presente nelle sedi opportune». Per Ranieri, il vertice aziendale è stato rispettoso delle indicazioni di Roma Capitale e ha fatto miracoli. Ai sindacati del settore, da tempo in stato di agitazione, la sindaca ha nuovamente garantito l'impegno dell'amministrazione per fare in modo che gli equilibri finanziari della municipalizzata permettano l'erogazione degli stipendi ai lavoratori. «Prendiamo atto delle decisioni e per quanto ci riguarda, ben vengano le rassicurazioni, ma servono fatti, e in tempi rapidissimi», l'avvertimento di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel.

Il Campidoglio ora è orientato a trovare in tempi brevi sia il nuovo assessore che sostituirà la Montanari (la scelta della sindaca, in realtà, è di scindere le deleghe tra Ambiente-Rifiuti e Verde), sia il nuovo Cda di Ama. Tra i rumors che circolano come papabili al vertice della municipalizzata - ma secondo alcuni anche per un eventuale ingresso in giunta - c'è Stefano Zaghis, vicino alla galassia pentastellata.

«Con l'ennesimo licenziamento del Cda Ama la sindaca Raggi raggiunge l'imbarazzante record di 5 vertici cambiati in meno di 3 anni: Fortini, Solidoro, Giglio, Bina, Bagnacani. E ora arriva il sesto tentativo», ha attaccato il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. Mentre I dem capitolini hanno chiesto le dimissioni della stessa Raggi.

«Alle polemiche delle opposizioni rispondiamo ricordando che sono stati licenziati per giusta causa dai cittadini alle ultime elezioni amministrative di Roma. Anche per Ama é l'ora della svolta», la risposta del M5S.

