Paola Lo Mele

Una «piccola rivoluzione su gomma» che parte delle periferie. Così ieri la sindaca Virginia Raggi ha presentato la nuova rete di linee notturne e un servizio più capillare per tutti gli utenti della città. Dal 3 giugno 15 linee bus prolungheranno il servizio fino alle 2 di notte e dal 10 dello stesso mese nasceranno 3 nuovi linee e saranno modificate e potenziate 13 linee già esistenti (tutte con inizio del servizio alle 23.30 e termine alle 5).

La prima cittadina ha presentato il nuovo piano a Tor Bella Monaca insieme all'assessore ai Trasporti Linda Meleo, al vicepresidente dell'Aula Enrico Stefano e al presidente della commissione Trasporti Pietro Calabrese. La Nto2 (Night to 2) sarà composta in primo luogo da 15 linee diurne che avranno l'orario di esercizio esteso fino alle 2. Questi collegamenti, nell'ottica del Campidoglio, serviranno a supportare la rete notturna servendo zone attualmente non coperte e garantire, il venerdì e il sabato, il collegamento con le stazioni metro la cui ultima corsa è in programma all'1.30.

La Nto5 (Night to 5) prevede, tra le altre cose, tre nuove linee (N543, N74 e N075). La N543 prende il posto delle corse prolungate della linea N12; la N075 collega largo Preneste a Colle degli Abeti servendo la parte esterna di via Prenestina, Torre Angela e Ponte di Nona; la N74 va dalla stazione Laurentina a Tor Pagnotta. In questa zona, Raggi ha annunciato anche «a brevissimo» l'apertura al pubblico del corridoio filoviario Laurentino. Per il pentastellato Enrico Stefano «è una riforma molto importante basata sul presupposto che alcuni pezzi di città non avevano collegamento notturno.

Per i cittadini avere un trasporto efficiente anche di notte è importante. Ed è un segnale verso le periferie a cui siamo tutti legati. Sentirsi collegati alla città significa sentirsi parte della città». L'assessore Meleo, da parte sua, ha sottolineato come «con questo intervento e con l'arrivo dei nuovi bus in città si possa migliorare progressivamente ma sensibilmente tutto il servizio». La titolare dei Trasporti ha quindi spiegato che la prima tranche dei 227 autobus acquistati da Atac tramite la piattaforma Consip sbarcherà a Roma entro fine giugno. Si tratta di 50-70 mezzi a cui seguiranno tutti gli altri fino al mese di novembre.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

