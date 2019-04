Paola Lo Mele

Una fornace romana, il più grande laboratorio produttivo nel cuore della Città Eterna, risalente al I-III secolo dopo Cristo. A regalare la nuova scoperta archeologica della Capitale è Trastevere con un ritrovamento del tutto casuale nel giardino settecentesco di Palazzo Corsini, sede dell'Accademia dei Lincei.

La fornace portata alla luce è un ritrovamento considerato «unico» dalla Soprintendenza Speciale, in quanto «testimonianza della vita lavorativa» della Roma di quei tempi, «della sua economia basata sull'alto artigianato e la trasformazione di materie prime provenienti dai quattro angoli dell'impero». Per gli esperti appare, poi, «ancora più straordinario considerando la suggestione del luogo: Palazzo Corsini, sede dell'Accademia dei Lincei, con cui la Soprintendenza ha collaborato in perfetta sintonia e con cui sta progettando la valorizzazione dei reperti».

L'indagine, iniziata con un sondaggio di archeologia preventiva nell'aprile del 2018 e proseguita da febbraio scorso con uno scavo stratigrafico, ha messo in luce diversi contesti. Da una parte la fornace (usata per la produzione di materiale ceramico e probabilmente anche per l'invetriatura della ceramica stessa), dall'altra un deposito di anfore per il trasporto dell'olio, probabilmente riutilizzate per il drenaggio dell'acqua, nonché di varie murature. Ad essere interessata è stata un'area di circa 15 metri di larghezza per 18 di lunghezza, poco al di sotto dell'attuale piano di calpestio.

«Siamo finalmente di fronte a un luogo di produzione, che andrà studiato e attentamente vagliato. La quantità e varietà dei materiali rinvenuti nei potenti strati di riempimento contigui alla fornace, aprono una finestra sulla complessità dello scavo e sugli interrogativi che questo pone», hanno spiegato dalla Soprintendenza Speciale guidata da Francesco Prosperetti. Alcuni reperti trovati saranno presto esposti nella sede stessa dei Lincei in uno spazio aperto al pubblico e poi diventeranno oggetto di una serie di incontri e di conferenze dedicati a tutti coloro che vorranno conoscere meglio la storia della città e di Trastevere.

