Paola Lo Mele Un milione di euro per rimettere a posto i parchi giochi della

Paola Lo MeleUn milione di euro per rimettere a posto i parchi giochi della Capitale. È quanto prevede la gara bandita della direzione gestione Territoriale Ambientale e del Verde di Roma che «ha, tra i suoi compiti istituzionali, anche la vigilanza, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree ludiche sul territorio».Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale: ottenere «un adeguato rapporto costi/benefici, in relazione alla necessità di mettere in sicurezza delle varie situazioni critiche esistenti; recuperare le aree recuperabili». Caratteristica del bando, pubblicato sull'albo pretorio del Campidoglio, è quella di prestare un'attenzione particolare al fenomeno del vandalismo, che ciclicamente interessa diversi parchi giochi della Capitale. Per l'aggiudicazione dei lavori si seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.E tra i punteggi da assegnare c'è anche una voce che recita: garanzie atti vandalici. «La ditta aggiudicataria potrà fornire per un periodo massimo di tre anni e fino alla concorrenza di 150.000 euro la sostituzione in tempo reale (entro 48/72 ore)» di quei pezzi e di quelle strutture, oggetto di precedente posa in opera, eventualmente poi vandalizzate. La durata dell'appalto è di dodici mesi e, stando alle stime del Campidoglio, dovrebbe interessare circa 70 aree ludiche della Capitale che presentano pezzi da ripristinare. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari, che sta lavorando anche ad una seconda gara nel settore. Si tratta questa volta di progettare il ripristino integrale dei parchi giochi e non solo dei pezzi malandati. Nel frattempo, nello sterminato patrimonio verde della Capitale, vanno avanti gli interventi di sfalcio dell'erba. A metà gennaio la sindaca Virginia Raggi rivendicava così gli interventi in campo: «Dalle ville storiche ai piccoli parchi di quartiere, proseguono gli interventi di sfalcio dell'erba, pulizia e potatura del grande patrimonio verde della città». L'azione programmata, da fine 2018, sta coinvolgendo di volta in volta anche le aree giochi della Capitale.riproduzione riservata ®