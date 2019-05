Paola Lo Mele

Un'infornata da oltre 800 assunzioni in Campidoglio. Ad annunciarla ieri è stata la sindaca Virginia Raggi che ha spiegato come i neo assunti, con diversi profili, andranno a rafforzare il personale al servizio della città. I nuovi ingressi in Comune dovrebbero iniziare tra giungo e luglio. Si tratta di 515 istruttori amministrativi, 160 istruttori economici e 55 istruttori per i servizi culturali. E ancora: archeologi, storici dell'arte, geologi, dietisti, esperti di normativa per i lavori pubblici, funzionari dei processi della comunicazione, funzionari delle biblioteche, ingegneri e statistici.

«Abbiamo ereditato una situazione afflitta da criticità e patologie diffuse: personale scolastico precario, uffici non valorizzati, piante organiche mal distribuite, età media dei dipendenti di circa 56 anni. Insomma, un ente assolutamente privo di programmazione e senza sguardo verso il futuro. Ci siamo immediatamente attivati per avviare una rigenerazione strutturale», il commento della sindaca.

Mentre l'assessore al Personale Antonio De Santis ha ricordato: «Abbiamo stabilizzato circa 1.500 tra maestre e insegnanti, contrastando il precariato storico. Abbiamo rafforzato il corpo di Polizia Locale con l'inserimento di oltre 900 agenti».

