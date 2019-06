Paola Lo Mele

Torna la notte bianca dello Sport di Roma. Sabato trenta impianti, 24 comunali e 6 privati, saranno aperti al pubblico gratuitamente e fino a tardi, offrendo ai cittadini la possibilità di cimentarsi gratuitamente con le più diverse pratiche sportive: dal tiro con l'arco all'hockey sul prato, dal canottaggio fino alla danza, il tennis e il ping-pong. Ad illustrare il programma completo dell'8 giugno (disponibile sul sito www.nottebiancadellosport.it) ieri è stata la sindaca Virginia Raggi, insieme all'assessore allo Sport Daniele Frongia e al presidente della commissione capitolina competente Angelo Diario (M5S) in una delle strutture che aderiscono all'iniziativa, la Piscina delle Rose nel quartiere Eur.

Arrivato alla sua terza edizione, l'evento è nato con l'amministrazione a 5 Stelle e punta crescere sempre di più. «Lo sport deve rappresentare un mezzo di condivisione e di socializzazione, oltre che un momento di promozione del proprio stato di salute: invito quindi tutta la cittadinanza a partecipare alla serata di sabato», ha esortato la prima cittadina. «Non possiamo che essere felici di promuovere iniziative che mettono lo sport a disposizione di tutti, senza alcuna differenza. I grandi eventi ci emozionano e vi partecipiamo volentieri ma iniziative come queste, meno blasonate ma a disposizione dell'intera cittadinanza, ci rendono orgogliosi», le parole di Frongia.

Dopo la presentazione della notte bianca, Raggi ha inaugurato anche un nuovo layground' all'interno del parco Falcone e Borsellino, con il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri: due aree giochi con altalene, giochi a molla, un campo multisport per basket, calcio e pallavolo, una pista bike, un'area pattinaggio e un percorso vita' con panca per addominali, spalliera, parallele e trave di equilibrio. Ciaccheri ha sottolineato «la sinergia che si è creata intorno alla realizzazione di quest'are. Vogliamo trasformare queste aree in spazi in cui lo sport si fa quotidianamente», ha detto.

