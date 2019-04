Paola Lo Mele

Stretta su ambulanti e camion bar a Roma. L'assessore al Commercio Carlo Cafarotti lo dice chiaro e tondo: nelle aree di maggior pregio, vicino ai monumenti, «da Fontana di Trevi a Piazza San Giovanni in Laterano, passando per via della Conciliazione non ci sarà più nessuno». Il tavolo del decoro, che si è riunito con l'obiettivo di «contrastare» nelle zone di «particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale», ha comunicato ieri l'esito del proprio lavoro. Le zone dove il fenomeno del commercio ambulante è stato considerato «maggiormente impattante» sono state suddivise in sette ambiti territoriali, e poi individuate due categorie: le aree rosse, dove vige un vincolo monumentale dichiarato e tassativo, e aree rosa, dove ci sono invece vincoli storico artistici, con zone di rispetto oppure con condizioni d'uso particolari, a esempio per ragioni di sicurezza o di altro genere. «Nostro obiettivo è ripulire Roma. Abbiamo più che dimezzato tutte le postazioni esistenti, togliendo quelle dichiarate incompatibili con il decoro, tra ambulanti, camion bar, postazioni anomale, rotazioni, stagionali e fiorai. Da adesso inizia la partita vera: in tempi brevi, i Municipi dovranno spostare altrove tutte le postazioni irregolari», ha spiegato Cafarotti.

«Ora esiste uno strumento per affrontare la situazione, e con questo è augurabile che finiscano gli alibi e i rinvii, perché è un compito, anzi un dovere rendere più vivibile la nostra città», l'auspicio del soprintendente Francesco Prosperetti.

I risultati del tavolo saranno «una base per definire i prossimi passi», ha aggiunto Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo Economico del Lazio. Le postazioni definite «compatibili» in zona San Pietro-Borgo-Conciliazione-Sant'Angelo-Risorgimento diminuiscono addirittura da 23 a 7. Nei pressi di TerminiRepubblicaCastro PretorioEsquilinoSan Giovanni calano da 144 a 65; al Gianicolo-Villa Borghese-Pincio da 17 a 7. Si passa da 53 a 26 a Trastevere e Testaccio, mentre a Caracalla-Cave Ardeatine-OstienseAppia Antica da 44 a 35.

