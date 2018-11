Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleStretta contro il degrado a Roma. La giunta di Virginia Raggi ha codificato e reso permanenti le sanzioni a carico di chi si tuffa nelle fontane storiche, bivacca o rovista nella spazzatura. In parte questi fenomeni nel passato venivano contrastati a colpi di ordinanze temporanee: ora sono confluiti nel nuovo regolamento di polizia urbana.Diventano, ad esempio, permanenti e allargate a tutta la città le limitazioni all'alcol consumato in strada: stop dalle 22 alle bevande in vetro, dalle 23 in generale agli alcolici. Dopo l'assoluzione nel processo per falso, il primo atto tangibile della fase due del Campidoglio è un provvedimento atteso da tempo, che tocca direttamente temi sentiti dai cittadini come decoro e sicurezza. Il regolamento offre nuovi strumenti normativi sopratutto alla Polizia Locale e nelle prossime settimane dovrà essere approvato dall'Assemblea Capitolina.«Dopo 72 anni di attesa, Roma ha un nuovo regolamento di polizia urbana, oggi è una giornata storica», ha rivendicato Raggi presentando il documento accanto al comandante dei vigili Antonio Di Maggio. Nel merito, per la sindaca, «i divieti si rendono più cogenti introducendo il Daspo». E', infatti, questa una delle principali novità: si prevede la possibilità di allontanare chi trasgredisce le regole da una determinata zona della città per 48 ore e, in caso di recidiva, anche per due mesi. Il Daspo si potrà applicare in 14 zone, in aggiunta alle altre sanzioni: dal centro storico a Ostia, dall'Eur a San Lorenzo e Prati.Il provvedimento sarà applicabile in alcuni casi anche alle prostitute e clienti. Le nuove regole infatti stabiliscono il «divieto di esibire nudità o assumere comportamenti diretti inequivocabilmente a offrire prestazioni sessuali, di ingaggiare o concordare prestazioni e ad appartarsi in luogo pubblico» con chi si prostituisce. Parallelamente, alle vittime di violenza o sfruttamento, il Comune offrirà sostegno psicologico e reinserimento presso strutture di accoglienza dedicate. Stop anche ai pub crawl, i tour alcolici nei locali del centro. Capitolo a parte, gli animali domestici, con i padroni che dovranno portare con sé sacchetti per la raccolta di deiezioni.riproduzione riservata ®