Paola Lo Mele

Si riaccendono i riflettori sui rifiuti di Roma. Da fine mese a inizio settembre i due impianti privati di trattamento meccanico biologico che servono la Capitale, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, potranno diminuire la ricezione di immondizia fino a un massimo di 500 tonnellate al giorno. Il calo è iniziato già da un paio di settimane, ma ora l'incremento dei quantitativi esclusi dai due Tmb di Malagrotta impensierisce gli addetti ai lavori. Che, per smaltire le tonnellate residue, stanno cercando uno sbocco altrove.

Ama ha chiesto alla Regione di verificare la disponibilità in tutto il territorio del Lazio. E la richiesta è stata inoltrata agli operatori regionali che avrebbero garantito una disponibilità secondo le rispettive capacità. Ma l'attenzione resta alta fino a quando gli accordi non si concretizzeranno. Per il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, «gli effetti di questa riduzione si vedono in strada, con criticità in diverse zone. Senza soluzioni, l'estate di caos rifiuti è inevitabile. Anche perché il Tmb Ama di Rocca Cencia è strapieno», la sua previsione.

Intanto si riaffaccia l'ipotesi di un commissariamento per realizzare gli impianti che servono alla città. Una carenza che da anni, ed in particolar modo dopo la chiusura della mega discarica di Malagrotta, espone la Città Eterna a cicliche criticità e a periodi di caos tra sacchetti in strada e cassonetti stracolmi. A rilanciare l'idea di un commissario, per bypassare la Regione (tacciata di «lentezza» dai pentastellati) di recente, sarebbero stati alcuni consiglieri comunali M5S in una riunione tecnica allargata al ministero dell'Ambiente. Ma già in quella sede il rappresentante del dicastero avrebbe detto chiaramente che non vi sono i presupposti. E ieri dal ministero hanno ribadito: «Sul tavolo del ministro Costa non è arrivata alcuna richiesta di un commissariamento degli impianti per i rifiuti di Roma. Il ministero dell'Ambiente quindi non ha approfondito tale ipotesi che, a una prima ricognizione, non ha i presupposti giuridici di fattibilità». Costa, che dall'inizio del suo mandato ha seguito con attenzione la gestione dei rifiuti di Roma sarebbe però intenzionato a incontrare sul tema il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. «Il piano regionale rifiuti procede spedito e a luglio dovrebbe andare in Aula», hanno fatto sapere dall'assessorato competente del Lazio.

riproduzione riservata ®

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA