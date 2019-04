Paola Lo Mele

Si aprirà oggi il tavolo tra Campidoglio, ministeri interessati e università per predisporre un piano per gli alberi di Roma. L'obiettivo è elaborare, tutti insieme, un programma ben definito per abbattere quelli a rischio crollo e poi poterne ripiantare altri esemplari giovani al loro posto. A richiedere il tavolo era stata la sindaca Virginia Raggi a metà marzo, quando aveva scritto una lettera indirizzata a a diversi ministeri e atenei italiani per aprire un vertice inter-istituzionale che studiasse il paesaggio verde della Capitale. L'appello alle «migliori competenze italiane» suonava più o meno così: si mettano a servizio di Roma, «come in tante Capitali internazionali (che hanno un patrimonio arboreo molto inferiori al nostro) esistono gli abbattimenti programmati ogni trenta-quaranta anni, bisogna farlo anche a Roma». Ed è stata sempre la prima cittadina che ieri ha annunciato l'avvio del ciclo di incontri tecnici per definire un piano straordinario di manutenzione e sostituzione, anche periodica, delle alberature nel territorio cittadino.

«Avvieremo un confronto con tutte le istituzioni e con il mondo scientifico, per garantire la tutela del patrimonio naturale della nostra città e la sicurezza dei cittadini», ha affermato Raggi.

Con l'appalto di manutenzione e sorveglianza del settore avviato dal Comune, sono stati monitorati da periti-agronomi circa 77 mila alberi su 330 mila presenti in città. E sulla base delle schede tecniche elaborate sono iniziati gli abbattimenti: ad oggi circa 1200 esemplari arrivati a fine vita. Ma non basta. Da domani i riflettori saranno puntati su tutti quegli alberi che magari hanno già quasi un secolo di età e che in un ambiente cittadino rischiano di non farcela più. Ma, soprattutto, nel delineare il programma di interventi nel contesto urbano, si presterà attenzione alla sicurezza dei cittadini.

Dopo le dimissioni dell'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, sia la delega ai rifiuti, sia quella al verde sono ritornate in capo alla Raggi, che però nel prossimo futuro vorrebbe dividerle. Nelle intenzioni della sindaca, in prospettiva, il Campidoglio avrà non uno bensì due assessori: uno per la gestione dei materiali post-consumo, uno per la cura gli alberi e della vegetazione cittadina.

