Paola Lo Mele Rinascerà in una nuova veste il Farmer's Market di Corviale.

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleRinascerà in una nuova veste il Farmer's Market di Corviale. Chiuso da qualche anno, il mercato al coperto di via Marino Mazzacurati è al centro di una proposta di delibera che la maggioranza in Campidoglio si appresta a portare in Aula entro questo mese, dopo l'ultimo parere della commissione capitolina Patrimonio atteso per venerdì.Salvo intoppi dell'ultima ora l'ok dell'Assemblea Capitolina potrebbe arrivare già nella seduta di martedì 12 febbraio. Obiettivo: riaprire lo spazio portando al suo interno anche un presidio della Polizia di Stato, un ufficio postale e una farmacia. A prima firma del presidente della commissione Commercio di Roma, Andrea Coia (M5S), l'atto dà mandato ai dipartimenti competenti «di prendere in custodia l'immobile», di «procedere al frazionamento strutturale» per adibire una parte del vasto stabile a mercato e l'altra a servizi e di indire «le procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio postale e dei posteggi commerciali».Il Campidoglio ha come suo obiettivo «la valorizzazione dell'economia locale mediante implementazione di prodotti a km 0 con lo scopo di favorire le attività agricole curate nell'ambito del contesto urbano», si ricorda. Ma tra le altre finalità, come spiega Coia, in particolare, c'è la nascita di «un centro presidiato che dia sicurezza e servizi ai cittadini. Realisticamente il Farmer's Market di Corviale potrebbe riaprire entro il 2019». A lavorare al progetto c'è anche Stefano Lucidi, assessore al Patrimonio del municipio XI, che afferma: «Si tratta di un fabbricato di 1500 mq. E' stato attivo fino al 2015, ma i banchi del mercato aprivano un giorno e mezzo a settimana. Noi pensiamo che ora dovrebbe operare tutti i giorni. Unendo il mercato, la farmacia (che già esiste ma in un luogo piuttosto nascosto e con spazi modici), l'ufficio postale e il presidio di polizia si crea un circolo virtuoso».Una volta incassato il via libera dell'Aula Giulio Cesare, partirà concretamente l'iter e gli uffici capitolini dovranno «intraprendere tutte le azioni necessarie alla realizzazione del progetto».riproduzione riservata ®