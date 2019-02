Paola Lo Mele Record delle multe su bus e metro di Roma nel 2018. Lo scorso anno

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Record delle multe su bus e metro di Roma nel 2018. Lo scorso anno i controllori Atac hanno pizzicato ben 170 mila utenti a bordo dei mezzi senza titolo di viaggio, elevando altrettante multe, il 15% in più rispetto al 2017. L'aumento delle verifiche è stato possibile anche grazie all'incremento del personale addetto, che ha controllato in dodici mesi oltre 2 milioni e ottocentomila passeggeri, (+17% sul 2017).In media sono state sanzionate quasi 470 persone ogni giorno. L'azienda ha divulgato questi dati sottolineando come l'adozione dei nuovi pos, messi a disposizione delle squadre di verifica per pagare con carta le sanzioni, abbia «consentito un notevole aumento delle multe pagate entro i primi cinque giorni. Nel corso del 2018, infatti, il numero di questi verbali è cresciuto del 39% rispetto al 2017, superando i 40 mila, per un valore di oltre due milioni di euro». Soddisfatta l'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo che ha commentato così il nuovo corso dell'Atac: «Avanti con la lotta all'evasione. È un lavoro importante reso possibile da una migliore organizzazione interna del personale e da un aumento dei controllori». Le multe incassate tramite Pos, ha sottolineato, sono «tutte risorse già disponibili e utili per migliorare il servizio di trasporto pubblico. Entrate che si aggiungono a quelle che ricaviamo dalla vendita dei biglietti, in continua crescita. Un altro segnale positivo che ci spinge a proseguire sulla strada già tracciata per il risanamento di Atac».Per migliorare realmente il servizio si attende però l'iniezione di nuovi veicoli nel vecchio parco mezzi: da marzo dovrebbero arrivare i primi bus in affitto', poi i minibus elettrici e, entro l'estate, la prima tranche - da oltre duecento autobus - di quelli acquistati tramite piattaforma Consip. Stando ad un recente accordo siglato tra l'azienda e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, il 2019 sarà anche l'anno delle assunzioni di nuovi autisti e controllori. Nel verbale, che risale a mercoledì sera, le «parti concordano» per l'anno in corso «di procedere alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro full time a tempo determinato per un periodo di 24 mesi con orario di lavoro di 39 ore settimanali».