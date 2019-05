Paola Lo Mele

Nuovo contratto in arrivo per i dipendenti capitolini. E' fissata per la prossima settimana la consultazione di tutta la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del Campidoglio sul documento elaborato dalla giunta Raggi che prevede, tra le novità, un fondo ad hoc di oltre 8 milioni e la previdenza complementare per i vigili.

Per ora, il contratto decentrato ha già incassato il primo sì da diversi sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Csa) che lo hanno sottoscritto a livello di pre-intesa. Per il via libera definitivo, però, si attende il responso della maggioranza dei dipendenti che hanno espresso l'Rsu.

La riunione dei 171 rappresentanti si terrà, con ogni probabilità, mercoledì 29 maggio. Obiettivo è arrivare alla firma finale del documento (che nel frattempo dovrà passare anche al vaglio degli uffici capitolini) tra fine giungo e inizi di luglio. «Attendiamo il via libera dei rappresentanti dei dipendenti per procedere successivamente alla sottoscrizione definitiva del contratto che dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio», ha fatto sapere ieri Giuliano Contaldi, coordinatore delle Rsu di Roma Capitale. I sindacati, poi, stanno valutando anche altre consultazioni a livello territoriale e sui posti di lavoro.

Si tratta del secondo contratto elaborato durante l'amministrazione Raggi, che in tal modo sta consolidando la stagione di collaborazione con i principali sindacati capitolini. «Siamo tutti nella stessa barca e remiamo tutti nella stessa direzione. Dobbiamo superare la centralità dell'atto amministrativo, che non è un fine ma un mezzo, per modificare la realtà.

Ora abbiamo tutti gli strumenti per essere efficienti. Andiamo a vincere», ha esortato la sindaca Virginia Raggi presentando il nuovo documento. Che, a partire dal 2020, avrà effetti anche sui criteri per l'erogazione del salario accessorio: basato più sulla produttività individuale (la percentuale passa dal 10% al 30%) che su quella di struttura (cala dal 90% al 70%).

Durante la conferenza stampa di presentazione del contratto, Marco D'Emilia della Fp Cgil ha sottolineato «il riconoscimento delle professionalità», Giancarlo Cosentino della Cisl Fp la «centralità del lavoro di squadra», mentre Francesco Croce (Uil Fpl) l'importanza della «massiccia stagione assunzionale» a Roma. Dure critiche invece dal sindacato Sgb che non ha firmato la pre-intesa, sottolineando come nessuna delle sue proposte, come «il rafforzamento dei servizi anagrafici» sia stata presa in considerazione.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

