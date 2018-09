Paola Lo Mele Nuova luce sul Campidoglio e sui Musei Capitolini. I palazzi simbolo

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleNuova luce sul Campidoglio e sui Musei Capitolini. I palazzi simbolo della romanità da ieri sono illuminati a led insieme alla piazza antistante, ai portici e alla fontana della Dea Roma. Ad inaugurare la novità artistica che da ora in poi accompagnerà le serate di romani e turisti di passaggio sul colle capitolino, ieri sera, è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme all'assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Margherita Gatta e al responsabile dell'illuminazione pubblica di Areti (Gruppo Acea) Alberto Scarlatti.Sono ben 566 le lampadine a led installate, un intervento da 472.000 euro realizzato con fondi giubilari dal dipartimento Simu del Comune. Nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, la nuova illuminazione è stata curata da Areti Spa, con la collaborazione della Sovrintendenza Capitolina e della Soprintendenza Archeologica (Mibac).L'intervento, che punta a mettere in risalto i particolari della storica piazza del Campidoglio, è servito anche ad allinearsi alla vigente normativa e, secondo le previsioni dell'amministrazione porterà un notevole risparmio energetico per i consumi di Roma Capitale. Soddisfatta la sindaca Raggi:«Restituiamo nuovo splendore a una delle piazze più belle del mondo. Oggi la illuminiamo con luci nuove che mettono ancora più in risalto la sua bellezza straordinaria. È un regalo che facciamo a tutti i romani e a tutto il mondo perché piazza del Campidoglio appartiene a tutti, un patrimonio universale. Per questo vogliamo che diventi sempre più, a livello internazionale, una cornice per appuntamenti istituzionali, eventi culturali e incontri di carattere pubblico e sociale. La nuova illuminazione a led contribuirà a valorizzare uno scenario magnifico, rispondendo anche alle esigenze di rispetto dell'ambiente e di risparmio energetico», ha detto. Accanto a lei durante l'inaugurazione l'assessore Gatta che ha sottolineato: «Si è trattato di un lavoro complesso, ragionato in ogni particolare, che non solo esalta il valore storico e artistico di Piazza del Campidoglio ma contribuisce anche all'efficientamento energetico di Roma Capitale».riproduzione riservata ®