Paola Lo Mele Non c'è pace per la metro di Roma. A soli due giorni dalla

Non c'è pace per la metro di Roma. A soli due giorni dalla buona nuova' della riapertura della fermata Spagna, è arrivata la doccia fredda: affinché Repubblica torni funzionale servirà ancora un bel po' di tempo.

Chiusa da fine ottobre, quando in un incidente sulle scale mobili rimasero feriti diversi tifosi russi del Cska, la fermata off limits per eccellenza ha superato ormai i sei mesi di vita e si prepara a compierne otto o nove. Contrariamente alle iniziali previsioni di riapertura a metà maggio, ieri è emerso che i lavori dureranno ancora due mesi. Da una relazione di Otis, inviata all'Atac, è emerso che i tempi esecutivi per ultimare gli interventi tecnici sulla metro Repubblica sarebbero di otto settimane lavorative. Nella relazione il Otis confermerebbe anche l'impegno e l'interesse a comprimere i tempi nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza. Ma a questo punto sarà molto difficile che la stazione riapra prima dell'estate. A questi tempi, infatti, dovranno sommarsi quelli necessari per i collaudi ministeriali e l'ok finale all'entrata in funzione. Tra le varie ipotesi sul tavolo di Atac per ammortizzare il disservizio c'è anche una riapertura parziale della stazione.

Nel frattempo, nella fermata Spagna (riaperta con una scala mobile ancora chiusa, sotto osservazione e cinque funzionanti) ieri mattina si è registrato un nuovo problema su una delle scale, risolto però in circa 45 minuti. «SOS Trasporti. Da Città in Movimento a Città immobile», il j'accuse della consigliera del Ilaria Piccolo. Per la sindaca Virginia Raggi: «è stata riaperta Spagna. Siamo molto dispiaciuti per i disagi e anche molto arrabbiati perché abbiamo visto che i lavori di manutenzione fatti della ditta incaricata da Atac, e ce lo ha confermato il Tribunale, erano fatti male. Con riparazioni con fascette del ferramenta, ponti elettrici fatti male. Questo ha determinato che Otis ha rifatto tutto. Su Repubblica stiamo ancora lavorando; Barberini è ancora sotto sequestro della magistratura e non possiamo ancora intervenire. A Repubblica inizieranno a breve i lavori: Otis ha finito le ispezioni e anche in questo caso ha rilevato che la ditta aveva lavorato male e ci sarà da rifare completamente l'impianto. La sicurezza prima di tutto».

Possibili stop in vista per tutto il servizio sulla linea A nel mese di agosto quando la manutenzione infrastrutturale (in programma per i deviatoi) potrebbe causare la chiusura anticipata delle stazioni o l'interruzione totale per tratte.

