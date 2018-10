Paola Lo Mele Non accenna ad arrestarsi la strage silenziosa sulle strade della

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleNon accenna ad arrestarsi la strage silenziosa sulle strade della Capitale: nei primi tre mesi dell'anno sono stati oltre 7.300 gli incidenti registrati in città, con 3.193 feriti e 35 vittime, in media più di dieci al mese.A divulgare i dati, provvisori, è stata ieri l'Agenzia della Mobilità sul sito muoversiaroma: i numeri riguardano gli incidenti rilevati dalla polizia locale ed elaborati dal centro di competenza sulla Sicurezza Stradale di Roma Servizi per la Mobilità in ambito urbano ed escludono quindi il Grande Raccordo e i tratti autostradali che entrano in città. «Quella che emerge, ancora una volta, è l'alta incidenza che colpisce i cosiddetti utenti deboli della strada, che rappresentano oltre il 74 per cento dei decessi e oltre la metà dei feriti», si spiega. I valori sono simili a quelli dello scorso anno, tranne che per la quantità di feriti, che segna una diminuzione dell'11%, e dei pedoni che hanno perso la vita su strada, lievitati dai 14 del primo trimestre 2017 ai 19 del 2018.Ed è così che i dati sull'incidentalità nella Città Eterna sembrano formare un vero e proprio bollettino di guerra: tra gennaio e marzo sono stati 493 i feriti che viaggiavano' a piedi, mentre tra coloro che andavano in moto o motorino 1.121 hanno riportato ferite e 6 sono deceduti (7 nel 2017). Passando ai ciclisti, nello stesso periodo di quest'anno, una persona ha perso la vita ed altre 32 sono rimaste offese per incidenti stradali. «Rispetto al primo trimestre dello scorso anno, il centro di competenza sulla sicurezza stradale ha registrato una diminuzione del numero dei feriti, mentre il numero di incidenti e vittime si attesta su valori simili», sintetizza l'Agenzia della mobilità. Che al contempo ricorda l'attività della consulta cittadina per la sicurezza stradale, tra cui i seminari formativi con quattro appuntamenti previsti tra questo mese e il prossimo.A pesare c'è l'alta velocità e le tante buche sull'asfalto di Roma. Ma il Comune passa al contrattacco. Tra le ultime iniziative messe in campo direttamente dal Campidoglio per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali c'è, invece, la realizzazione di strisce pedonali a led, che si accedono di notte quando si attraversa. Ad annunciarne la sperimentazione in arrivo, quest'estate, era stata la stessa sindaca Virginia Raggi.riproduzione riservata ®