Paola Lo Mele No a nuove discariche a Roma e nella sua provincia. Il ministro

Paola Lo MeleNo a nuove discariche a Roma e nella sua provincia. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sembra pensarla come la sindaca Virginia Raggi in tema di smaltimento rifiuti: bisogna spingere sulla raccolta differenziata.Dall'incontro di ieri con la prima cittadina sull'annoso problema dei rifiuti della Capitale, è emersa in primis la volontà di Costa di accelerare sulla cabina di regia politica aperta sul tema, con incontri sempre più serrati. Dopo Raggi, la prossima settimana, sarà il governatore del Lazio Nicola Zingaretti a fare ingresso nella sede del ministero di via Cristoforo Colombo e entro il mese di ottobre infine si terrà una riunione a quattro: con il ministro, il prefetto di Roma, e (di nuovo) con Raggi e il presidente della Regione. Parole d'ordine: «Camminare insieme e andare velocemente. Se servono nuove discariche sul territorio? Mi sento di dire che dobbiamo spingere su altri percorsi, come la differenziata, però facciamo lavorare le istituzioni direttamente competenti», ha risposto Costa.Raggi per prima, lo scorso week end, si era detta contraria alla realizzazione di una nuova discarica nel territorio romano e provinciale, eventualità circolata nuovamente negli ultimi tempi. Il piano della sindaca sarebbe questo: utilizzare gli impianti esistenti, puntando su una stagione di interscambio a livello nazionale e superando la logica degli Ato (gli ambiti territoriali in cui vige il principio dell'autosufficienza nello smaltimento). Un programma che, però, si è attirato già le prime critiche da parte dei dem.Dopo i giorni in cui il caos immondizia si è riaffacciato per le strade della Capitale, con cassonetti stracolmi e sacchetti in terra, il Partito Democratico è tornato a puntare il dito contro il Campidoglio a 5 Stelle: «Appare evidente che il ministro sia arrivato alla conclusione di tirarsene fuori e che Roma e Regione Lazio ora devono trovare una soluzione insieme. La sindaca Raggi e la sua Giunta ora si diano una mossa per togliere i cittadini dalla situazione di degrado ed emergenza in cui sono costretti a vivere», le parole della consigliera comunale Valeria Baglio.riproduzione riservata ®