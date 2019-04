Paola Lo Mele

Meglio tardi che mai. Anche se stavolta il ritardo è davvero folle. Con la Pasqua in arrivo e tre stazioni centrali della linea A ancora chiuse per problemi legati alle scale mobili, la commissione capitolina Mobilità ieri ha fatto il punto sulla situazione delle metro. Ad essere invitati alle riunione, per riferire sul cronoprogramma delle riaperture, i tecnici dell'Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma. «Riteniamo di poter riaprire la stazione Spagna entro questa settimana», ha annunciato Franco Middei responsabile servizi generali di Atac.

Che sempre per questa settimana ha previsto di poter indicare una data anche per Repubblica, stazione chiusa dall'ottobre 2018 dopo un incidente su una scala mobile in cui sono rimasti coinvolti diversi tifosi russi. Ad oggi, salvo sorprese, la riapertura della fermata si attende nella prima metà del mese di maggio.

Nella stessa giornata è intervenuto anche il Ministero dei Trasporti sottolineando di aver «richiesto ai responsabili di esercizio di Atac una dichiarazione sul rispetto dell'attuazione delle attività manutentive previste e la verifica delle manutenzioni eseguite al fine di accertare che le stesse siano correttamente compiute.

Ad oggi non è pervenuto né all'Ustif né alla direzione competente del Ministero alcun riscontro da nessun responsabile di esercizio. Documentazioni necessarie e propedeutiche», secondo il Mit «perché l'Ustif possa procedere con le verifiche e le prove funzionali straordinarie sulle scale mobili Otis delle stazioni di Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio, che sono state o saranno richieste. In virtù di ciò non solo questa amministrazione non ha mai dato la propria approvazione alla riapertura delle suddette scale mobili, ma sollecita nuovamente l'azienda a fornire la documentazione richiesta e necessaria per effettuare le verifiche e poter procedere con la riapertura delle stazioni metro». A generare la secca precisazione dell'Ustif, secondo quanto poi spiegato da Atac, è stato «un equivoco indotto da una notizia riportata erroneamente. Atac, una volta ricevuta da Otis la documentazione necessaria, la invierà a Ustif per procedere alla verifiche richieste».

