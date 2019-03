Paola Lo Mele

Lorena Loiacono

C'è chi si è trasferito e chi abita ancora a Roma, chi continua a fare politica attiva e chi porta avanti un impegno più sottotraccia. Sono gli ex assessori della giunta di Ignazio Marino che, dopo la chiusura di quell'esperienza di governo, hanno voltato pagina, ritornando alle loro vite o affrontando nuove sfide. Luigi Nieri, a lungo vicesindaco, è tornato a lavorare in Città Metropolitana. Uscito dalle istituzioni, non ha però abbandonato la politica e l'impegno per i diritti sociali e dei migranti in particolare. Marta Leonori, allora assessore al Commercio, oggi è consigliera regionale del Pd e vicepresidente della commissione Cultura, Turismo e Sport. Si sta occupando di alcune leggi sulla cultura ma anche del testo unico del commercio.

L'ex assessore all'Ambiente Estella Marino, dipendente dell'Ater, è rientrata in azienda nel 2016 e nel frattempo è diventata mamma. Supporta l'opposizione in Campidoglio sui temi ambientali. Francesca Danese, con Marino responsabile del Sociale, ora è portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio e responsabile relazioni esterne dell'Esercito della Salvezza. Continua ad occuparsi di sociale, di progettazione europea e del coordinamento delle periferie a livello nazionale. Nuova vita anche per Alessandra Cattoi: abita con la sua famiglia in Trentino e da un anno dirige il Museo Civico di Rovereto, museo di scienza naturale e archeologia. Il collega Paolo Masini, titolare dei Lavori Pubblici è andato a lavorare al Mibac come consigliere dell'ex ministro Dario Franceschini per cui ha ideato e coordinato diversi progetto. Al momento, tra le altre cose, sta curando il premio RomaBPA, Mamma Roma e i suoi figli migliori che premia le buone pratiche in città. L'ex assessore ai Trasporti Guido Improta è andato a Torino, rimanendo però a lavorare nello stesso settore: è segretario generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Giovanna Marinelli, che per Marino si occupava di cultura, al momento è direttore editoriale e coordinatore del Rome videogame lab, festival italiano degli applied games. Cura, inoltre, la produzione di spettacoli e di mostre e coordina laboratori di scrittura e drammaturgia. Alfonso Sabella, allora assessore alla Legalità, è rientrato in magistratura e presiede un collegio al Tribunale della Libertà di Napoli. Luca Pancalli, ex assessore allo Sport, è il presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico.

