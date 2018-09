Paola Lo Mele Linda Meleo, assessore alla Mobilità del Comune, quest'estate

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleLinda Meleo, assessore alla Mobilità del Comune, quest'estate il Campidoglio ha annunciato un provvedimento sblocca cantieri con investimenti anche sul fronte della mobilità. Può spiegarci, in concreto, cosa farete?«Sono previsti 18,5 milioni per la mobilità sostenibile. Quindi, abbiamo messo in atto tutta una serie di attività sull'acquisti di forniture, progettazione e nuove gare. Partiranno ad esempio le manutenzioni straordinarie nei parcheggi di scambio di Grotte Celoni, Anagnina B, Saxa Rubra e Arco di Travertino».Quando partiranno i lavori sulle metropolitane A e B? E, soprattutto, in che cosa consisteranno?«Agli inizi del prossimo anno. Entro il 2018 sarà bandita la gara per l'adeguamento alla normativa anti-incendio di entrambe le linee. Ma è prevista, nelle stazioni della metro B, anche la sostituzione di 22 scale mobili, di 4 marciapiedi mobili e di 2 ascensori . Sono cantieri attesi da molto tempo».Ecco, restiamo in tema cantieri. In città ce ne sono tanti che, al rientro dei romani dalle ferie, bloccano il traffico.«Avere cantieri aperti vuol dire cambiare rotta rispetto a decenni di mancata manutenzione. Lo ha ribadito di recente anche la sindaca. Il nostro compito è dare servizi in più ai cittadini, con lavori fatti bene».Questi 18,5 milioni prevedono anche investimenti sulla sicurezza stradale. In che modo?«Comprendono i finanziamenti per mettere in sicurezza l'incrocio Axa-Malafede e l' intersezione Ardeatina-Gra. Poi, ci sono fondi per comprare i nuovi autovelox che ci aveva richiesto il comando dalla polizia locale. E metteremo su strada, entro la fine del 2018, dieci attraversamenti luminosi, in maniera concordata anche con i municipi. Ad oggi, ci sono già due sperimentazioni del genere in via dell'Amba Aradam e in via Tuscolana».Ma di che si tratta?«Sono strisce pedonali che si illuminano di notte e Roma è la prima città in Italia ad averle montate. E nello sblocca cantieri c'è anche molto altro: dalla realizzazione di nuove corsie preferenziali alla progettazione di altre piste ciclabili, come il prolungamento della Monte Ciocci fino alla FL3. E, poi, la fase finale per la creazione dell'isola ambientale di Quadraro Vecchio».E quando partiranno i lavori per quest'altra isola ambientale?«Credo la partenza a metà del prossimo anno».