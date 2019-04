Paola Lo Mele

La Formula E, il campionato di automobilismo dedicato alle monoposto elettriche per il secondo anno consecutivo sbarca nella Capitale. A presentare l'iniziativa, nella sala Esedra dei Musei Capitolini, è stato il patron Alejandro Agag insieme alla sindaca Virginia Raggi, che ha rivendicato: Siamo orgogliosi di ospitare questo evento sportivo. Intrattenimento puro all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica. I bolidi sfrecceranno per le strade dell'Eur sabato 13 aprile, ma quest'anno c'è una novità: a partire dal venerdì saranno organizzate numerose iniziative sul circuito cittadino, che il giorno dopo accoglierà 35.000 spettatori. L'E-Prix di Roma, che ospiterà nel 2019 ben 35 mila spettatori, è una delle tredici gare previste dalla quinta stagione del campionato, che è partito il 15 dicembre scorso ad Ad Diriyah e si concluderà il prossimo 13 e 14 luglio a New York, dopo aver attraversato dodici città e tutti e cinque i continenti.

«Questa seconda edizione è accompagnata da numerose iniziative, tutte occasioni per sensibilizzare i cittadini sulla mobilità elettrica. Siamo convinti infatti che eventi come quello del 13 aprile siano una grande opportunità per promuovere la mobilità del futuro, a emissioni zero, dal circuito dell'Eur a tutte le strade della Capitale. Dal 12 aprile l'area dell'evento sarà accessibile gratuitamente a tutti per assistere alle numerose attrazioni previste negli spazi dell'E-Village», ha sottolineato la sindaca Raggi.

«Sono molto orgoglioso di poter annunciare i dettagli del ritorno a Roma della Formula E, che ormai è parte del tessuto culturale e sportivo di questa città», le parole di Alejandro Agag, presidente e fondatore di Formula E. L'organizzazione, che lo scorso anno donò alla città alcune centraline per la ricarica elettrica, nel 2019 finanzierà interventi di potatura nel quartiere e regalerà quindici decespugliatori al Ministero della Giustizia, all'interno del programma di reinserimento sociale dei detenuti. Inoltre, per lo spazio della competizione, almeno sul tracciato della gara, spariranno buche e avvallamenti grazie alla stesura di un tappeto di asfalto fonoassorbente che poi, come lo scorso anno, sarà tolto.

