Paola Lo Mele

La Corte dei Conti accende i suoi fari sulla situazione di Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma, e sulla manutenzione delle strade cittadine. Obiettivo: verificare l'esistenza di eventuali danni erariali. Ieri, al termine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario è stato il procuratore del Lazio Andrea Lupi a spiegare che la procura regionale della Corte dei Conti ha «aperto il fascicolo sul rischio di fallimento che può subire l'Ama, a seguito di varie vicende e per la grave crisi finanziaria che sta subendo. Per alcune fattispecie sono aperte già delle inchieste». La situazione finanziaria dell'azienda è da tempo sotto i riflettori. E dopo quella avviata dalla Procura penale ora è arrivata l'iniziativa del giudici contabili. Che, come ha chiarito Lupi, è legata ad «un esposto presentato del Cda uscente con riferimento all'eventuale situazione deficitaria e i rischi che può correre l'azienda».

L'ormai ex Cda, guidato da Lorenzo Bagnacani, è stato di recente azzerato dal Campidoglio. Dopo mesi di controversie tra Comune e vertici di Ama su una partita contabile, la crisi è deflagrata a inizi febbraio: la decisione della giunta di bocciare il bilancio 2017 dell'azienda ha determinato le dimissioni dell'assessore Pinuccia Montanari secondo cui questa scelta avrebbe gettato l'azienda in «una situazione di precarietà». Da parte sua, la sindaca Virginia Raggi ha, invece, sempre rassicurato sul fatto che «Ama non rischia il fallimento» e che si sta «facendo un'azione di pulizia nei vari bilanci».

Tornando alla Corte dei Conti, Lupi ha segnalato anche «un procedimento in istruttoria, relativo ai ritardi e alle presunte omissioni nella gestione delle gare per la manutenzione del manto stradale del comune di Roma», un settore da sempre al centro di forti polemiche a causa delle buche. Sulla sede romana di Casapound, invece, è stato il consigliere della Corte, Massimiliano Minerva, a far sapere che «l'indagine è in dirittura d'arrivo. Abbiamo fatto un sopralluogo presso la struttura ed è confermato quello che sapevamo, ci sono 70 alloggi occupati dal 2003. L'ipotesi che resta in piedi è quella dell'omesso pagamento dei canoni degli ultimi cinque anni».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA