Paola Lo Mele

«L'ex sindaco Marino disse che il M5s faceva le stesse richieste della mafia. Prendiamo atto che essere associati alla mafia non è reato. A questo punto speriamo che non sia considerato un titolo preferenziale...». La sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S) via twitter ieri si è tolta qualche sassolino dalla scarpa rispetto all'assoluzione dall'accusa di diffamazione ai danni del M5S per l'ex sindaco di Roma, sentenza di cui il giorno prima aveva dato notizia lo stesso Ignazio Marino. Mercoledì l'ex inquilino del Campidoglio, che dopo la traumatica fine della sua esperienza politica nella Capitale, è tornato al suo mestiere (professore e esperto in chirurgia) negli Usa, aveva annunciato: «Il Tribunale di Roma mi ha assolto in relazione a un'altra denuncia del Movimento 5 Stelle nei miei confronti. Il 20 Aprile 2015 Marcello De Vito, Virginia Raggi, Enrico Stefàno, Daniele Frongia, Roberta Lombardi e Gianluca Perilli mi denunciarono alla Procura di Roma. Il processo si è concluso, dopo 4 anni, con la mia assoluzione. Avventure, o meglio disavventure, come questa allontaneranno molte persone motivate e per bene dall'impegno nella vita pubblica del Paese. Alla fine, questo sarà il lascito dell'aggressività di chi vive l'impegno pubblico come una battaglia per il potere' e non come servizio per il bene comune». Ignazio Marino due mesi fa era stato assolto dalla Cassazione anche per il cosiddetto caso scontrini, in quanto secondo il vertice della giurisdizione ordinaria italiana il fatto non sussisteva.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

