Paola Lo Mele L'Area Sacra di largo di Torre Argentina - luogo peculiare della

L'Area Sacra di largo di Torre Argentina - luogo peculiare della storia di Roma: qui venne assassinato Giulio Cesare - diventerà accessibile e visitabile da romani e turisti grazie al mecenatismo culturale. La maison romano-francesce Bulgari, attiva nel settore dei beni di lusso e storico marchio di gioielleria, finanzierà un intervento di un milione di euro per l'area in questione: 500 mila euro appena sottoscritti in convenzione con il Comune di Roma e altri 485.600 euro residuo dell'intervento per il restauro della scalinata di Trinità dei Monti (costato 1,5 milioni di euro nel 2014).

L'obiettivo è quello di riqualificare l'area archeologica e renderla più facilmente e direttamente accessibile al pubblico. Oggi, infatti, la si può ammirare solo dall'altro del livello stradale. Il progetto è in fase di chiusura, poi si passerà alla messa a bando. I lavori dovrebbero durare circa due anni e concludersi entro il 2021. Gli interventi prevedono una nuova recinzione intorno a Torre del Papito e il portico, un nuovo ingresso all'area archeologica (con rampa d'accesso e una pedana elevatrice dal lato della Torre), il posizionamento di passerelle che consentano una visione immersiva dell'area, la trasformazione in museo di uno spazio oggi utilizzato come magazzino di reperti archeologici, bookshop, biglietteria e, infine, un impianto di illuminazione a led a impreziosire le visite notturne. L'Area Sacra ospita quattro templi romani, che vanno dal IV al II secolo a.C. e il basamento di tufo della curia di Pompeo. È il più esteso complesso di epoca repubblicana. Per la sindaca Virginia Raggi - che ieri ha annunciato l'iniziativa - si tratta di un gesto di amore di Bulgari nei confronti di Roma. Aiuterà a restituire l'area sacra di Largo Argentina a tutti i cittadini. «Per Bulgari, Roma è una vera fonte di ispirazione, spesso ci consideriamo ambasciatori della Capitale all'estero - ha spiegato l'a.d. Jean Christophe Babin - Un gesto d'amore che ci conviene, perché più brilla la città di Roma e più brilla il gioielliere di Roma, ovvero Bulgari».

