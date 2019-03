Paola Lo Mele

Inizia domenica l'allestimento del circuito di Formula E all'Eur. La gara tra i bolidi elettrici, che lo scorso anno ha fatto il suo esordio nella Capitale, si prepara a tornare a Roma. L'evento sportivo avrà luogo a metà aprile, sabato 13, su un tracciato disegnato nel quartiere del Colosseo quadrato. Che ora si deve preparare ad accoglierla.

Con l'avvio dei lavori per il circuito, sono previste modifiche alla circolazione su viale della Letteratura. Saranno deviate le linee bus 703 e 707: fino a mercoledì, i bus delle due linee diretti a piazzale dell'Agricoltura percorreranno viale dell'Arte, viale Europa, viale Beethoven, viale Civilità del Lavoro e via Ciro il Grande. Al ritorno, la deviazione si snoderà lungo viale Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Europa e viale dell'Arte.

Ma il rientro della Formula E in città determinerà diverse variazioni progressive nel percorso dei mezzi di superficie, nella circolazione e nella sosta per diversi giorni: durante le lavorazioni per l'allestimento (dal 31 marzo al 10 aprile) e durante quelle per il disallestimento (14 -21 aprile).

Le operazioni si svolgono, «per la maggior parte, in orario notturno e comportano alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e della sosta. Dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile la Cristoforo Colombo sarà chiusa tra l'incrocio con via Laurentina e via dell'Oceano Atlantico», informa Roma Servizi per la Mobilità.

La macchina organizzativa è entrata nel vivo già da un po' e l'obiettivo del Campidoglio e del municipio interessato è ambizioso: da un lato contenere i disagi nella zona interessata, dall'altro incentivare e promuovere le attività locali. Se il 13 aprile si terrà la gara vera e propria, sul tracciato automobilistico dovrebbero svolgersi altre iniziative anche venerdì 12. Ma tutti i dettagli della tappa romana del campionato saranno illustrati nel corso della presentazione dell'E-Prix di Roma che si terrà martedì mattina ai Musei Capitolini. Oltre alla sindaca Virginia Raggi, vi parteciperanno il presidente di Formula E Alejandro Agag e un rappresentante di Eur Spa.

Intanto la kermesse è già nel vivo: party organizzati dagli sponsor in tutta la città. E sabato mattina, alle 12, nel centro commerciale Porta di Roma, il pilota Felipe Massa incontrerà i fan. Sarà possibile anche ottenere biglietti d'ingresso al Gp gratuiti.

