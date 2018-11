Paola Lo Mele Il referendum per la messa a gara del dei trasporti pubblici di

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIl referendum per la messa a gara del dei trasporti pubblici di Roma, ora gestiti in house da Atac, non ha raggiunto il 33,3% dei votanti, ovvero il quorum necessario secondo il Campidoglio per la sua validità. «Atac resta dei cittadini. I romani vogliono resti pubblica. Ora impegno e sprint finale per rilanciarla con acquisto 600 nuovi bus, corsie preferenziali, piu' controlli, riammodernamento metro. Attenzione e rispetto per tutti i votanti», ha promesso via Twitter in serata la sindaca Virginia Raggi (il M5S si era speso per il no al referendum). Ieril'affluenza alle urne ha superato il 16%, con quasi 400 mila votanti, tra cui si è affermato con decisione il sì alla liberalizzazione del servizio (più del 70% dei favori). Numeri da cui è partito il parlamentare radicale Riccardo Magi, tra i promotori della consultazione popolare, per annunciare ricorso al Tar e sferrare un affondo dritto al cuore del Campidoglio: «Siamo felici di aver conquistato un'occasione di partecipazione. Il mancato raggiungimento del quorum è una sconfitta per l'amministrazione della democrazia diretta. Nelle condizioni date siamo soddisfatti di come i romani abbiano risposto. C'è poi la questione quorum. Il Campidoglio lo ha tolto per i referendum lo stesso giorno in cui ha indetto questo. A nostro avviso il quorum non c'è, quindi impugneremo la questione davanti al Tar».Complessivamente hanno votato circa 386.900 cittadini su 2.363.989 iscritti al voto. Il municipio dove l'affluenza e' stata piu' alta, al 25.25%, e' il secondo di San Lorenzo-Parioli.Quello dove si è votato meno è il sesto, quello più periferico di Tor Bella Monaca (appena il 9,3%).L'appuntamento elettorale ha diviso l'opinione pubblica cittadina: Pd, FI, industriali di Unindustria ad esempio si sono schierati per la liberalizzazione; M5S, Lega, LeU-SI e sindacati per il no. Al voto anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, il governatore Nicola Zingaretti e l'ex premier Paolo Gentiloni.riproduzione riservata ®