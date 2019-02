Paola Lo Mele

Il primo marzo, venerdì, torna la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, dedicata quest'anno all'economia circolare. M'illumino di meno, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 e arrivata alla sua quindicesima edizione, è stata presentata ieri al ministero dell'Ambiente. Che, venerdì, spegnerà la sue luci insieme a diversi monumenti italiani (uno tra tutti, l'Arena di Verona), palazzi della politica (ad esempio il Quirinale), sedi di aziende private ed enti pubblici, case private.

«La riduzione degli sprechi, soprattutto energetici, e l'economia circolare sono due pilastri dell'azione politica del ministero dell'Ambiente. Non potevamo non aderire convintamente, dunque, a questa campagna e siamo felici di ospitare al ministero la presentazione» ha spiegato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. «Oltre a spegnere le luci insieme a Ispra e Sogesid, la società in house che costituisce il braccio tecnico del ministero, abbiamo ottenuto l'adesione dei parchi nazionali e delle aree marine protette alla campagna. Un segnale di quanto sia importante per noi spegnere lo spreco energetico e accendere l'attenzione sul mare, nostro patrimonio importantissimo», ha aggiunto.

Tutti gli italiani sono invitati a svolgere un'attività che faccia risparmiare energia e nel Paese si terranno eventi ad hoc: da laboratori nelle scuole a visite guidate nei musei con le luci basse a cene a lume di candela nei ristoranti.

Il claim della quindicesima edizione di M'illumino di meno è rigenerare, ovvero riutilizzare i materiali e ridurre gli sprechi eliminando il fine-vita. Qualche spunto: riciclare in maniera creativa; mettere in tavola una cena svuota-frigo per finire gli avanzi; organizzare una festa in cui si scambiano abiti o oggetti che non si usano più; andare a lavoro senza auto privata, privilegiando la bici, mezzi pubblici o in condivisione.

Come ogni anno, Rai Radio 2 chiederà ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili, in «un'iniziativa simbolica e concreta che fa bene al pianeta e ai suoi abitanti».

Alla campagna, sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica. Altri patrocini illustri di quest'anno sono: quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato, della Camera, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dei Trasporti. Ha confermato la propria adesione anche il Ministero dell'Istruzione.

