Paola Lo Mele

Il Circo Massimo si apre alla realtà aumentata e virtuale. Nel più grande edificio per lo spettacolo dell'antichità, apre al pubblico un progetto di valorizzazione che poggia sulle più moderne tecnologie, interattive e di visualizzazione. Attraverso un percorso di visita immersiva, con appositi visori, si potrà vedere per la prima volta il Circo Massimo in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno, ai fasti dell'età imperiale, dal medioevo fino ai primi decenni del '900. Così, grazie alla realtà aumentata l'antica Valle Murcia si arricchirà di costruzioni, il Circo sarà ripopolato dalle le botteghe del tempo, si assisterà ad una corsa di quadrighe e ci si troverà di fronte all'imponente Arco di Tito alto circa venti metri.

La narrazione in lingua italiana è affidata alle voci degli attori Claudio Santamaria e Iaia Forte; l'itinerario, della durata di circa 40 minuti, è disponibile anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo. A promuovere e presentare il tutto sono stati ieri il vicesindaco con delega alla Cultura, Luca Bergamo, insieme alla Sovrintendenza capitolina e Zètema Progetto Cultura. La realizzazione è di GS NET Italia e Inglobe Technologies, aggiudicatarie del relativo bando di gara.

Con Circo Maximo Experience diventano tre i progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso esperienze immersive e multimediali, promossi dal Campidoglio. La new entry si aggiunge, infatti, ai Viaggi nell'antica Roma (introdotti sotto l'amministrazione di Ignazio Marino) al Foro di Augusto e di Foro di Cesare, e al racconto in realtà aumentata e virtuale L'Ara com'era partito nel 2016 al Museo dell'Ara Pacis.

Le otto tappe in cui è articolato il progetto prevedono: la Valle e le origini del Circo, il Circo da Giulio Cesare a Traiano, il Circo in età imperiale, la Cavea, l'Arco di Tito, le Botteghe (tabernae), il Circo in età medievale e moderna e, infine, Un giorno al Circo. Si inizia oggi, per andare avanti tutti i giorni (9.30 - 19.00 ora legale; 9.30 - 16.30 ora solare). L'ultimo ingresso è consentito fino a un'ora prima dell'orario di chiusura. Il costo della visita multimediale è di 12 euro con ticket intero e 10 euro ridotto (per gruppi di minimo 10 persone). In caso di pioggia non sarà possibile fruire dell'esperienza multimediale. Il biglietto dell'area archeologica (visita non multimediale) va dai 3 ai 5 euro.

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

