Paola Lo Mele Il Campidoglio si prepara all'esodo di oltre mille dipendenti,

Paola Lo MeleIl Campidoglio si prepara all'esodo di oltre mille dipendenti, che andranno in pensione con Quota 100, strumento introdotto a livello nazionale. Secondo le stime di Palazzo Senatorio i pensionamenti che sarebbero stati circa 480, con la nuova norma lieviteranno a 1.100. Di qui, la necessità di correre ai ripari e prevedere già da ora un'iniezione di nuove assunzioni attraverso bandi ad hoc.Per questo, ieri, all'ordine del giorno dell'Assemblea Capitolina è arrivata una mozione presentata da diversi consiglieri pentastellati che prevede l'impegno della sindaca di Roma Virginia Raggi e della giunta capitolina «affinché vengano predisposti bandi pubblici per il reperimento di ulteriori figure professionali funzionali al rafforzamento degli organici dell'ente».«È stato fatto tanto in questi due anni e mezzo: sono state sbloccate le 22 procedure concorsuali. Questa amministrazione ha assunto non solo tutti i vincitori ma anche un numero consistente di idonei arrivando a 4.000 nuovi ingressi. E continuerà a farlo, alla luce sia della proroga delle graduatorie esistenti fino a settembre 2019 voluta dal governo nazionale, sia di quota 100 e dei conseguenti numerosi pensionamenti», ha spiegato il presidente della commissione competente Angelo Sturni. Il documento di indirizzo non è passato nella seduta di ieri pomeriggio in quanto era tra gli ultimi ad esser stati presentati, ma sarà votato con ogni probabilità nella riunione consiliare di martedì prossimo.In giunta, nel frattempo, ad occuparsi direttamente della questione è il neo assessore Antonio De Santis che ha tra le sue deleghe proprio il personale capitolino e che solo pochi giorni fa ha promesso: «Continueremo ad accompagnare questo processo con dei piani assunzionali che in qualche modo bilancino queste uscite (quelle di Quota 100, ndr) dando la possibilità all'ente di godere di queste nuove risorse e a chi vuole farlo di utilizzare questa misura che il Governo ha introdotto». Di recente a inaugurare i nuovi ingressi nella polizia locale, corpo ancora sotto-organico, era stata proprio la sindaca Virginia Raggi insieme a De Santis e al presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.riproduzione riservata ®