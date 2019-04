Paola Lo Mele

È scontro aperto tra Lega e M5s su Roma. E l'amministrazione a 5 Stelle finisce nel mirino del leader della Lega: «Non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi. Io ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice a Mattè, fa presto», punta il dito Matteo Salvini. Secca la risposta di Virginia Raggi: «Non serve assolutamente uno scienziato ma sono necessari duro lavoro e costanza. Di certo non bastano due tweet e qualche battuta ad effetto. Ma io non voglio inutili polemiche elettorali. Lavoriamo».

Inizialmente ad innescare le scintille è stata la questione del debito storico della città e l'operazione per chiudere la gestione commissariale annunciata dalla sindaca con il viceministro dell'Economia Laura Castelli. «Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci. Migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi», avvertono Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega in Senato ed alla Camera. «Il debito di Roma lo hanno fatto quei politici capaci' solo di aver spolpato la nostra città. Noi i conti li abbiamo risanati», ribatte a stretto giro il capogruppo pentastellato in Comune Giuliano Pacetti.

Ma la contesa non si ferma a livello locale. Dal M5S intervengono i componenti della Commissione Bilancio della Camera: «Non comprendiamo le polemiche da parte della Lega sul superamento della gestione commissariale del debito storico di Roma. Non è stato fatto alcun regalo alla Capitale. Certe polemiche prive di senso lasciamole al Pd e a chi ha mal governato in passato la Capitale».

Debiti a parte, le critiche del leader del Carroccio vanno dritte al cuore dell'amministrazione Raggi: «Bisogna avere le spalle larghe, se si vuole fare il sindaco o il ministro, o l'assessore si deve capire cosa si è in grado di fare. Ieri c'è stata la gara di Formula E...Probabilmente l'unico momento in cui le macchine giravano per Roma senza fermarsi». Raggi, da parte sua, rivendica di avere le spalle larghe e di non spaventarsi facilmente: «Io le villette dei clan mafiosi le ho abbattute, dopo decenni di silenzio delle precedenti giunte».

