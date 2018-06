Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleÈ di nuovo aria di urne per quasi 500 mila persone nel Lazio. Dopo il primo turno delle comunali lo scorso 10 giugno, si tornerà al voto domenica prossima, il 24 giugno. Nella Regione saranno richiamati ai seggi i residenti di otto Comuni, quelli in cui due settimane fa nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta dei consensi.Tra questi c'è anche Viterbo, l'unico capoluogo di provincia nel Lazio, dove si sfideranno il candidato del centrodestra, Giovanni Arena (40,2% al primo turno) e la civica Chiara Frontini (17,6%). Nella stessa giornata si andrà al voto pure ad Anagni (Frosinone), Aprilia e Formia (Latina), Fiumicino, Pomezia, Santa Marinella e Velletri (Roma).Nella Capitale occhi puntati sul III municipio, quello che va da piazza Sempione a Settebagni e che per numero di residenti sarebbe equiparabile alla ventesima città più abitata d'Italia, più popolato di Modena, Reggio Emilia o Reggio Calabria.Qui i votanti sono ben 171.747 e il candidato del centrosinistra, Giovanni Caudo (42% al primo turno) andrà al ballottaggio con quello del centrodestra Francesco Maria Bova (33%). Molto diversi i profili dei due aspiranti minisindaci: Caudo, professore di Urbanistica fu un ex assessore della giunta Marino; Bova è un dirigente in pensione del commissariato Fidene-Serpentara e corre in quota Lega.Questo municipio, come pure l'VIII della Garbatella, è tornato alle urne dopo lo scioglimento della precedente amministrazione a 5 Stelle. I pentastellati sono stati sconfitti in entrambe le competizioni elettorali al primo turno: sia la ex presidente del III ricandidata, Roberta Capoccioni, sia Enrico Lupardini in corsa per l'VIII, si sono piazzati al terzo posto. Il professor Caudo chiuderà la sua campagna elettorale oggi alle 18.30 all'aperto, in piazza Menenio Agrippa, alla presenza di diversi rappresentanti delle forze civiche e di centrosinistra che lo sostengono. Bova chiuderà dalle 19 in largo Monte San Giusto dove sono attesi deputati ed eletti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.riproduzione riservata ®