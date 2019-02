Paola Lo Mele Dopo la bocciatura del bilancio 2017 dell'Ama e il conseguente

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleDopo la bocciatura del bilancio 2017 dell'Ama e il conseguente addio dell'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, il Campidoglio deve scongiurare un rischio molto concreto e vicino: il nuovo sciopero nella raccolta dei rifiuti paventato dai sindacati a fine mese.Con questo obiettivo la sindaca Virginia Raggi ha convocato per domani mattina i rappresentanti dei lavoratori, allarmati dalla scelta della giunta di non approvare il bilancio 2017 della municipalizzata. «Ci aspettiamo che la sindaca ci spieghi i motivi della crisi. Ma se non ci saranno prospettiva certe per il rilancio dell'Ama e per garantire gli 8000 lavoratori, la mobilitazione, con un conseguente sciopero a fine febbraio, sarà inevitabile», ha detto chiaramente il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio Natale Di Cola.Ad apparire in bilico è il presidente di Ama Lorenzo Bagnacani, anche se ieri il Cda ha chiarito che non c'è alcuna intenzione di dimettersi e che invece è ferma intenzione del vertice fronteggiare «la situazione di potenziale crisi» aziendale.Per il post-Montanari, invece, l'obiettivo del Movimento 5 Stelle capitolino è quello di procedere ad una scelta condivisa e ad una sostituzione lampo, se possibile già in settimana. Si punta ad un assessore dal pugno duro, uomo o donna non fa differenza.Dopo le dimissioni dell'ormai ex titolare dell'Ambiente dalle opposizioni è arrivata una pioggia di critiche alla Raggi.Ieri è intervenuto nuovamente il dem Stefano Pedica chiedendo alla prima cittadina di trovare «subito una soluzione per l'Ama. Lo sciopero va assolutamente scongiurato. La situazione è già critica e il blocco della raccolta dei rifiuti darebbe il colpo di grazia alla Capitale». Secondo i Radicali Italiani «la crisi di Ama è la crisi di Roma. Se non si risolve la prima, difficilmente la seconda arriverà a soluzione, e la capitale continuerà a essere invasa dai rifiuti. Ama deve programmare e realizzare impianti di proprietà per chiudere finalmente il ciclo del rifiuti di Roma, e quindi non dipendere più da terzi», la ricetta proposta per uscire dal caos.