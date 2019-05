Paola Lo Mele

Dopo i roghi divampati a dicembre 2018 e a marzo 2019 nei due Tmb di proprietà dell'Ama, sono arrivate telecamere e sensori per sorvegliare h24 l'impianto di trattamento rifiuti di Rocca Cencia.

L'innalzamento dei livelli di sicurezza è operativo dal 18 di aprile ma è stato annunciato solo ieri dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Che ha dichiarato: «Roma è sotto attacco ma noi non ci pieghiamo alle intimidazioni e rispondiamo con i fatti. Dopo gli incendi che hanno interessato i due Tmb di Roma, Salario e Rocca Cencia, abbiamo voluto che Ama innalzasse i livelli di sicurezza. Come? Installando telecamere e tornelli».

Nell'impianto di trattamento meccanico biologico in questione sono in funzione, secondo quanto spiegato da Raggi, anche dei rilevatori di ingresso allo stabilimento per controllare gli accessi all'area. All'interno del centro, poi, sono state posizionate due telecamere nella vasca di ricezione: le immagini vengono videoregistrate e visualizzate in portineria. «Non solo. Nell'area di ingresso dei veicoli, abbiamo applicato alcuni sensori in grado di rilevare l'eventuale presenza di sostanze radioattive all'interno dei rifiuti. Abbiamo anche pensato al personale disabile, che avrà dei tornelli dedicati e, ovviamente, ci siamo occupati di rifare la pavimentazione ed una nuova delimitazione dell'area pedonale», ha aggiunto la prima cittadina.

I due roghi, oggetto di indagini da parte della magistratura, hanno messo ko l'impianto Salario (fermo da dicembre e oggetto di una riconversione futura nei piani della giunta capitolina), ma non quello di Rocca Cencia che è tornato in attività in tempi relativamente brevi ed è ora sorvegliato speciale.

Quanto all'area del Tmb Salario, Raggi a inizio 2019 aveva illustrato così il progetto dell'amministrazione: «Prato verde, biblioteca, asilo nido, una sala per gli incontri pubblici a disposizione dei cittadini, un edificio all'avanguardia dal punto di vista ambientale. È il nuovo centro direzionale Ama che realizzeremo al posto del vecchio Tmb Salario». Ma per il presidente del municipio competente (il terzo) Giovanni Caudo le parole non bastano. Tanto che, audito in commissione parlamentare Ecomafie, ha chiesto «la revoca immediata dell'autorizzazione integrata ambientale, quale conseguenza della chiusura dell'impianto, e il cambio di destinazione d'uso dell'area dopo un percorso partecipato. Due i paletti: che non ci siano più rifiuti e che si apra il sito a una funzione pubblica».

