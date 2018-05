Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleDare ai quindici municipi di Roma più poteri, ma soprattutto fornire loro strumenti per gestirli nel migliore dei modi. Con questo obiettivo, nella seconda metà dell'anno, partirà una sperimentazione in alcune delle ex circoscrizioni volta a mettere a punto un nuovo modello di decentramento amministrativo. Si prevederà, laddove richiesto dagli stessi municipi, nuovi poteri decentrati, dal verde ad alcuni aspetti della viabilità. All'iniziativa sta lavorando la commissione Riforme Istituzionale presieduta da Angelo Sturni (M5S), che spiega: «Il decentramento, nella maggior parte dei casi è ancora inattuato. La sperimentazione potrebbe garantire l'attuazione di progetti di decentramento speciale presentati dai singoli municipi sulla base della morfologia urbana. Altro aspetto cruciale è l'eliminazione dei casi di mancata chiarezza sulle competenze e sulle relative responsabilità. Puntiamo dunque alla semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, scongiurando il rischio di un aumento dei costi».La finalità è duplice: nel breve periodo, registrare le risposte dei singoli municipi all'esercizio di poteri; in un secondo step riorganizzare personale e flussi di lavoro. Una volta messe insieme le informazioni necessarie, il Movimento 5 Stelle a Palazzo Senatorio punta alla revisione del regolamento comunale sul decentramento entro il 2019.Se uno dei punti cardine della riforma è decentrare sempre di più, «abolendo», come spiega Sturni «l'effetto navetta, ovvero il rimbalzo delle pratiche da un ufficio all'altro o addirittura da un'amministrazione ad un'altra», in arrivo ci sono anche altre novità. Dovrebbe essere potenziato, infatti, il sistema di controllo degli appalti e l'adozione di misure in materia di prevenzione della corruzione. «Proponiamo un nuovo modello di decentramento amministrativo che preveda tre livelli di compiti e funzioni: competenze generali delle strutture centrali, competenze generali delle strutture municipali e competenze speciali delle strutture municipali», preannuncia il consigliere. A breve, proprio la commissione da lui presieduta incorporerà anche altre competenze: quelle in materie di innovazione tecnologica, smart city e personale.riproduzione riservata ®